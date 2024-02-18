كم يوم باقي على رمضان 2024؟.. فضائل الشهر الكريم والأعمال المستحبة فيه

كم يوم باقي على رمضان 2024؟.. سؤال يراود المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها، انتظارا وشغفا لاستقبال هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة، شهر التوبة والإنابة إلى الله، شهر المغفرة والعتق من النار.

كم يوم باقي على رمضان 2024؟

ولمعرفة كم يوم باقي على رمضان 2024، فإن الحسابات الفلكية، تتوقع أن يأتي رمضان بعد إتمام 29 يومًا فقط من شهر شعبان الجاري، ما يعني أن شهر رمضان سيأتي يوم 11 مارس 2024 الموافق يوم الاثنين، ولكن رؤية هلال شعبان ستكون يوم 29 شعبان 1445 هـ، وقد تصيب الحسابات الفلكية ليأتي رمضان يوم الاثنين كما هو متوقع، وقد يكتمل شهر شعبان 30 يوما ليكون رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس المقبل، حسب رؤية الهلال، ولذا فإن الأيام المتبقية تكون كالتالي:

- من اليوم الأحد 18 فبراير 2024 حتى يوم الاثنين 11 مارس: يتبقى 21 يوما.

- من اليوم الأحد 18 فبراير حتى يوم الثلاثاء 12 مارس 2024: يتبقى 22 يوم.

معلومات عن شهر رمضان

- شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري.

- يُعدّ من أهم الشهور في الإسلام، حيث يُفرض فيه صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

- يُطلق على رمضان أيضًا اسم «شهر القرآن».

فضل شهر رمضان

اختص الله هذا الشهر بفضائل عظيمة، فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، وقال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ» (البقرة:185)، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أنزلت صحف إبراهيم علىه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان» رواه أحمد.

وهو شهر التوبة والمغفرة، وتكفير الذنوب والسيئات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، وقال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وقال أيضا: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، ومن جملة فضائله:

- شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار.

- شهر التوبة والإنابة إلى الله تعالى.

- شهر التكافل الاجتماعي وصلة الرحم.

- شهر قيام الليل واعتكاف العشر الأواخر.

ومن الأعمال المستحبة في رمضان:

- صلاة التراويح.

- قراءة القرآن الكريم.

- الزكاة.

- الصدقات.

- صلة الرحم.

- الإكثار من الدعاء.