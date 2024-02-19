السيسي: الغاز الطبيعي يغطي 60% من الوحدات السكنية في مصر

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، قائلا إنّ الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة المحيطة لها تأثيراتها على جميع القطاعات، فالدول الأفريقية ومنها مصر حين تضع تعهدات يكون تنفيذها صعبا للغاية، لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2024»، أنّ مصر استخدمت الطهي النظيف خلال الـ7 سنوات الماضية في نحو 15 مليون وحدة سكنية بمقدار 60% من الوحدات تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنّ حجم العمل الذي تم من أجل تحقيق ذلك تطلب إنفاق كثير من الأموال والجهد.