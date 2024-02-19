السيسي: 10 مليارات دولار حجم خسائر مصر السنوية من سوء الطرق في السابق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كانت تفقد من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات تغلبنا على المشكلة بعد إنفاق أموال ضخمة جدا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2024»، أنّ مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية، فإذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول التي لديها اقتصاديات متواضعة فلن تستطيع إنجاز شيئا.

وتابع السيسي أنّ قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء.