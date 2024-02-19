الاحتلال الإسرائيلي يتوعد الفلسطينيين في رمضان.. قصف رفح وتقييد دخول الأقصى

في وقت ينتظر فيه شعوب العالم العربي والإسلامي شهر رمضان بالبهجة والسعادة، ينتظر الفلسطينيون مصيرًا مجهولًا وسط تحذيرات وتهديدات صريحة من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي باستمرار العدوان بالإضافة إلى تقييد الحركة في القدس والمسجد الأقصى خلال الشهر المبارك.

قصف رفح في رمضان

جدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، تهديداته للفلسطينيين في شهر رمضان المقبل إذ توعد أهالي غزة ورفح باستمرار القصف حتى في شهر رمضان الكريم، في رسائل من شأنها بث الذعر في قلوب الأهالي.

وقال جانتس خلال كلمته في مؤتمر حضره رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية: إن قصف رفح لن يتوقف في رمضان وأن العملية ستكون طريقة منسقة وبإجلاء المدنيين منها، متابعا أن على حماس تسليم المحتجزين قل رمضان ليستطع أهالي غزة الاحتفال بأعياد شهر رمضان.

وأكد أن في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين قبل شهر رمضان فإنّ جيش الاحتلال سيشنّ هجومًا برّيًا على مدينة رفح الفلسطينية.

تقييد الدخول للأقصى في رمضان

وفي توعد جديد للفلسطينيين في رمضان وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقييد دخول الفلسطينيين بالداخل، وفي القدس إلى المسجد الأقصى خلال الشهر الكريم، وأنه من المتوقع أتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة. وفقا للقناة الـ13 الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث، بأنه على الرغم من أن المقترح لم يلق قبولا لدى جيش الاحتلال والشاباك، إلا أن جيش الاحتلال اقترح السماح للفلسطينيين أكبر من 45 عاما بدخول المسجد الأقصى، فيما اقترحت الشرطة السماح لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما فقط بالدخول.