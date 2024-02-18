تفاصيل رفض حكومة نتنياهو الاعتراف بدولة فلسطين

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، ضغوطا موسعة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة السيادة، وهو أمر بمثابة كابوس على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ظهرت للعالم في عام 1948 فيما عرف بالنكبة الفلسطينية.

موافقة حكومة نتنياهو بالإجماع على رفض الاعتراف بدولة فلسطين

وأعلنت حكومة نتنياهو الموافقة بالإجماع على مشروع قرار لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، معتبرا نتنياهو أن بلاده ترفض الإملاءات الدولية المتعلقة بهذا الملف.

نص قرار حكومة نتنياهو بعد رفض الاعتراف بدولة فلسطين

وجاء القرار الإسرائيلي من خلال حكومة نتنياهو حول الاعتراف بفلسطين بالنص الآتي: «التسوية الدائمة مع الفلسطينيين لن يتم التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة، وستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية».

لماذا جاء حديث حكومة نتنياهو عن الاعتراف بدولة فلسطين؟

وترى حكومة نتنياهو، أن رفض القرار جاء بعد تردد أحاديث في المجتمع الدولي للاتجاه لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل بحسب الحكومة الحالية، حيث خرجت هذه التعليقات بعد أحاديث فرنسا وبعض الدول الأوروبية وحديث الولايات المتحدة الأمريكية عن تفكيرها في الاعتراف بدولة فلسطين للتمهيد لتطبيق حل الدولتين.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، السابع من أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية السيوف الحديدية التي تستمر حتى الآن وأسقطت أكثر من 29 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء على الرغم من الدعوات العالمية للتهدئة.