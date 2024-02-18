«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لإقامة دولة فلسطينية

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين أو وجود دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن كل التصريحات الإسرائيلية تشير إلى تحقيق هدف واحد هو نسف حلم إقامة الدولة الفلسطينية فهو لا يريد وجود فلسطيني واحد في قطاع غزة بأكمله.

نتنياهو يهاجم كل التصريحات التي تنادي بحل الدولتين

تابعت مراسلة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو يوضح أن العملية العسكرية في رفح ستخدم إسرائيل وستمنع أي اعتداءات مشابهة لما حدث في7 أكتوبر بالإضافة أنه هاجم كل التصريحات التي تنادي بحل الدولتين وفقا الشرعية الدولية.

نتنياهو يجب أن يكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة

وأكد نتنياهو أنه يجب أن يكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة بالإضافة إلى أن لا يكون وجود لأي سلطة الفلسطينية أو أي جهة فلسطينية أخرى مضيفا أنه يجب الوصول إلى تبادل الأسرى دون شروط مسبقة وفقا لمشروع قرار كاتبه نتنياهو و بيني جانتس على الرغم من أنهم مختلفان ولكنهم اليوم يتفقان على تمرير مشروع هذا القانون.