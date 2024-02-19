«اليونيسيف» تحذر من مصير مجهول لأطفال غزة.. الحرب خلفت 17 ألف يتيم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أن تصعيد القتال في قطاع غزة له تأثير مُدمّر على الأطفال والأسر الذين يموتون بمعدل مُروع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، موضحة أن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 1.7 مليون شخص في القطاع مُشردون داخليًا، نصفهم من الأطفال.

17 ألفا من أطفال غزة تيتموا بسبب العدوان الإسرائيلي

وتحدث جيمس إلدر، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عن الوضع الحرج لـ17 ألفا من أطفال غزة الذين تيتموا بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال «إلدر»، إن الأطفال في غزة أجبروا على الهروب من قصف الاحتلال الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الماضية، موضحة أن «الأطفال في غزة يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم في أفضل الظروف»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا»، اليوم الاثنين.

وصرح جوناثان كريكس، رئيس قسم الاتصالات في اليونيسف في فلسطين، بأن العائلات الكبيرة تحزن وتجد صعوبة في رعاية طفل آخر على الفور، بينما تُكافح هي نفسها لتلبية احتياجات أطفالها وعائلاتها بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء والمأوى.

مليون طفل بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي

وقدّرت اليونيسف أن أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة كانوا بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي قبل الحرب، موضحة أن اليوم تُشير التقديرات إلى أن جميع الأطفال، تقريبًا أكثر من مليون طفل، بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتابع «كريكس»: «تُؤثر الحرب تأثيرًا خطيرًا على غزة، والتي بدورها تُؤثر تأثيرًا كبيرًا على إسرائيل». واستشهد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والنساء، مُنذ بداية الحرب على غزة في أوائل أكتوبر.