خبير قانوني: القضاء الدولي هو الأداة الناجزة لدعم فلسطين

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن القضاء الدولي الآن هو الأداة الناجزة بعد المحاولات العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن الآراء الاستشارية المختلفة التي يتم إصدراها من قبل محكمة العدل الدولية، لها مكانة قانوينة قوية تدعم القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أهمية المذكرة التي ستقدمها مصر

وأوضح، أن المذكرة التي ستقدمها مصر ستكون كاشفة لانتهاكات الكيان الصهيوني وكافة الدول المتحالفة والمحرضة لإسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 في ظل تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي رد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي أسقطت حتى الآن أكثر من 29 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء وسط استمرار سقوط الشهداء في ظل تعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفض إيقاف إطلاق النار.