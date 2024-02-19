أماكن أسواق المواشي في المحافظات.. تعرف عليها

أعلنت مختلف مديريات الطب البيطري، أماكن أسواق المواشي في المحافظات، إذ تلقى إقبالًا كبيرًا من التجار خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ويتوافد كثير من المواطنين عليها من أجل شراء الأبقار والماعز.

أماكن أسواق المواشي في المحافظات

وأشارت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسكندرية، إلى أنّه توجد أكثر من سوق ماشية في المحافظة، كالآتي:

- سوق شارع الرحمة بجوار سور مقابر العمود بكرموز وسط المدينة.

- سوق النهضة، تُقام في قرية طيبة غرب الإسكندرية كل اثنين فقط.

- سوق الثلاثاء بالعامرية.

- سوق العزة في قرية العزة على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

محافظة الشرقية

- سوق بردين بمركز الزقازيق للضأن والماعز

- سوق شلشلمون وتعقد يوم السبت.

- السوق الرسمية لمحافظة الشرقية.

- سوق المسلمية وتقام يوم الثلاثاء.

- سوق قرية طاهرة في كل يوم الخميس.

- سوق ديرب نجم.

- سوق بلبيس.

محافظة دمياط

- سوق مركز كفر سعد البلد

- سوق فارسكور

- أسواق الزرقا

محافظة كفر الشيخ

- سوق مطوبس للماشية.

- سوق بيلا للماشية.

- سوق دسوق للماشية.

- سوق الخميس بغرب مدينة كفر الشيخ للماشية.

- سوق مدينة الرياض للماشية.

- سوق مدينة الحامول للماشية.

محافظة الدقهلية

- سوق المواشي ببلقاس أكبر أسواق المواشي بالدقهلية.

- سوق المواشي بميت غمر.

- سوق المواشي بمدينة المنصورة.

- سوق المواشي بميت العامل.

- سوق المواشي بمدينة السنبلاوين.

- سوف المواشي بأجا.

- سوق المواشي بشربين.

محافظة مطروح

- سوق المواشي في منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح، غرب المدينة.

- سوق المواشي في مدينة الحمام، وسط المدينة.

- سوق المواشي بمدينة العلمين بسيدي عبدالرحمن، وسط المدينة.

- سوق المواشي بمدينة الضبعة بالمدخل الشرقي للمدينة.

- سوق المواشي بمدينة النجيلة، غرب المدينة.

- سوق المواشي بمدينة سيدي براني، غرب المدينة.

- سوق المواشي بمدينة السلوم، وسط المدينة.

- سوق المواشي في مدينة سيوة، وسط المدينة

محافظة سوهاج

- سوق المواشي بطما شمال سوهاج.

- سوق المواشي بطهطا شمال سوهاج.

- سوق المواشي بالمراغة شمال سوهاج

- سوق المواشي بأخميم شرق سوهاج.

سوق المواشي بساقلتة

- سوق الثلاثاء بالمنشأة جنوب سوهاج.

- سوق الاثنين بالمنشأة في سوهاج.

- سوق المواشي بالعسيرات جنوب سوهاج.

- سوق المواشي بجرجا والبلينا.