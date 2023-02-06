ضوابط تشغيل أسواق المواشي بقانون المحال العامة.. لا يجوز إنشاء نقط للذبيح داخلها

حدد قانون المحال العامة ضوابط تشغيل وعمل وترخيص الأسواق بأنواعها سواء العمومية والمركزية والأسبوعية وتحديدا أسواق المواشي.

ومن تلك الضوابط ما يلي:

- ضرورة الحصول على موافقة الجهات القائمة على أعمال تخطيط المدن والقرى بالمجالس المحلية على موقع السوق ،كما يجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية على ان تشمل الموافقة اليوم أو الأيام التى يتفق عليها لانعقاد السوق

- يكون موقع السوق فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية لكتلة المساكن أوطبقا للأوشاع المقررة فى التخطيط وألا تقل المسافة بين سور السوق والمساكن وبين النيل والترع والاخوار والرياحات أيضا عن 10 متر ، مع إقامة طريق خصوصى بعرض 10 متر على الأقل يوصل بين الطريق العمومى ومدخل السوق

- يطبق على أماكن بيع المواشي في الأسواق العامة التى تزاول عملية بيع المواشي فى كل أسبوع الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب المواشي غيرالحلوب.

- يحاط موقع السور بسور متين من المباني بالطوب الأحمر أو الدبش أو الخرسانة أو الحديد بارتفاع مترين على الأقل.

- تقام مظلة لراحة الرواد بكل قسم من أقسام السوق ولا يجوز استعمالها لمزاولة أي عمليات تجارية تحتها وتنشأ من الخرسانة المسلحة أو المباني بالطوب الأحمر.

قسم بيع المواشي

- ينشأ حوض في قسم بيع المواشي لشرب الحيوانات بطول لا يقل عن 3 أمتار من المباني بالطوب الأحمر وتبيض بمونة الأسمنت والرمل الأملس السميك من الداخل والخارج.

- حظر مزاولة عمليات البيع والشراء خارج حدود السوق بالمنطقة المحيطة به.

أماكن الأكل والشرب داخل السوق

- لايجوز مزاولة تحضير وبيع الأطعمة والمشروبات داخل السوق إلا في محال معدة للغرض على أن تقام في الوجهة البحرية من الجزء المخصص للسوق العام وتبعد عن قسم بيع المواشي بقدر كاف وتفتح على السوق العام.

- لا يجوز إنشاء نقط للذبيح داخل السوق

- لا يجوز مزاولة النشاط بالسوق قبل الشروق أو بعد الغروب صيفا وشتاء.