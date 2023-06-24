أسعار المواشي في أسواق بني سويف قبل عيد الأضحى.. انخفاض نسبي

شهدت محافظة بني سويف تراجعًا نسبيًا في أسعار المواشي، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يتزايد الإقبال على السوق في هذه الأيام لشراء الأضاحي من الأبقار والجاموس والعجول والخراف والماعز.

وتستعرض «الوطن» أسعار المواشي في سوق «بليفيا»، أحد أهم أسواق الماشية في محافظة بني سويف.

أسعار المواشي في سوق «بليفيا» في بني سويف

وأوضح محمد السباعي، تاجر مواشي، أن أسعار المواشي في سوق «بليفيا» تراجع نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأيام مثالية قبل عيد الأضحى مباشرة.

وأشار التاجر لـ«الوطن»، إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على أسواق المواشي في أسواق محافظة بني سويف، حيث يتراوح كيلو اللحم العجالي ما بين 125 جنيها إلى 135 جنيها للكيلو القائم «الحي»، والأبقار الإناث بين 115 إلى 125 جنيها للكيلو القائم حسب عمر الماشية، لافتا إلى أن متوسط سعر العجل البقري يتراوح من 45 ألفا حتى 60 ألف جنيه، وسعر الجاموسي «قائم» بين 115 إلى 125 جنيه للكيلو.

أسعار الأغنام في بني سويف

كما تراوحت أسعار الخراف والماعز بين 155 جنيها للكيلو حتى 175 جنيها، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء الضأن.

واستعدت محافظة بني سويف بعدد من الإجراءات لعيد الاضحى المبارك، بينها فتح المجازر بالمجان خلال أيام العيد أمام المواطنين، وتوفير العدد الكافي من الأطباء البيطريين للكشف عن الذبائح، إضافة إلى حظر الذبح في الشوارع والأماكن العامة.