«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن تبعات ممارسات إسرائيل في فلسطين

أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ دولة فلسطين افتتحت جلسات الاستماع العامة في الإجراءات الاستشارية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

يشارك في جلسات الاستماع العلنية نحو 52 دولة حول العالم من بينها مصر، وذلك فقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يشار إلى أنّ مصر أعلنت مشاركتها في جلسات الاستماع أمام العدل الدولية، وتقدمت بمذكرتين للمحكمة حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وستشارك مصر في المرافعة، الأربعاء المقبل، 21 فبراير الجاري.