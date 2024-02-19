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«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن تبعات ممارسات إسرائيل في فلسطين

كتب:

هانى حسن ومحمد عبدالعزيز
11:08 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ دولة فلسطين افتتحت جلسات الاستماع العامة في الإجراءات الاستشارية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

يشارك في جلسات الاستماع العلنية نحو 52 دولة حول العالم من بينها مصر، وذلك فقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يشار إلى أنّ مصر أعلنت مشاركتها في جلسات الاستماع أمام العدل الدولية، وتقدمت بمذكرتين للمحكمة حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وستشارك مصر في المرافعة، الأربعاء المقبل، 21 فبراير الجاري.

 

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بقلم هانى حسن ومحمد عبدالعزيز