وزير الخارجية الفلسطيني: غزة أصبحت منطقة كارثية.. ونحتاج تدخلا دوليا فوريا

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمرا صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن الفلسطينيين يُقتلون بالقنابل والمدفعية الإسرائيلية، ويموتون أيضا نتيجة الجوع والعطش وعدم وجود الأدوية وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن قطاع غزة تحول إلى منطقة موبوءة وكارثية، مواصلا: «نحتاج إلى تسمية غزة بالمنطقة الكارثية، فهي تحتاج إلى تدخل دولي فوري وعاجل لحماية حياة كل هؤلاء المدنيين الأبرياء».

وأضاف أنه يجب العمل في 4 مسارات متوازية، كيفية الوصول إلى وقف لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية، وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الإنسانية لهم، مواصلًا: «قطر والولايات المتحدة ومصر يبذلون جهدا كبيرا من أجل التوصل لحل، والاجتماع الذي يُعقد في مصر، استكمال للاجتماع الذي عُقد في باريس، والمشاركة الإسرائيلية ضرورية من أجل التوصل إلى توافق في هذا الإطار».

وأشار، أن المسار الثاني هو الإصلاح، وتم الإعلان عن خطة إصلاح وطنية كاملة وبدأنا في تطبيقاها، لافتا أن هناك قضايا بحاجة إلى مساعدة من الدول الصديقة، مضيفا: «أنا متاكد بأن ألمانيا ستقف معنا لتقديم كل الجهد المطلوب من أجل تحقيق عملية الإصلاح، ونحتاج مساعدة ألمانيا ايضا للضغط على إسرائيل لوقف العدوان».

ولفت أن المسار الثالث هو إعادة البناء والإعمار، فما حدث في قطاع غزة من دمار يحتاج إلى جهد دولى، وتم الحديث مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لوضع تصور في كيفية إعاده البناء في غزة في اللحظة التي يتوقف فيها الحرب.

وأكمل أن المسار الرابع هو الرؤية المستقبلية وفتح أفق سياسي لما بعد الحرب، مواصلا: «نحن نبذل جهد مشترك مع الدول العربية من أجل صياغة رؤية موحدة في كيفية الخروج من هذا الوضع المأسوي».