نمو تاريخي لمشتريات الذهب في مصر.. بلغت 57 طنا في 2024

رصد تحليل جديد من جولد بيليون تطورات حجم الطلب على الذهب في السوق المصري، وكذلك نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019، وحتى عام 2023 والذي كشف تسارع نمو حركة المعدن الأصفر.

بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن

وذكر التقرير أنه خلال عام 2019 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن بينها مشتريات السبائك والعملات الذهبية بواقع 2.5 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بواقع 26.7 طن، وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاعًا بنسبة 6% بمقدار 38 جنيهًا للجرام عيار 21 وحقق سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 18.3% ليربح 235 دولارًا لكل أونصة.

وأضاف التقرير أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيهًا للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاعًا بنسبة 25% ليربح 381 دولارًا لكل أونصة.

وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال عام 2021 فقد بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 34.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.4 طن، وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 31.7 طن وسعر الذهب المحلي انخفض بنسبة 3.5% بمقدار 29 جنيهًا للجرام عيار 21، وحقق سعر الأونصة العالمية انخفاضًا بنسبة 3.7% ليفقد 70 دولارًا لكل أونصة.

وأوضح أن عام 2022 بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر: 51.5 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 19.2 طن ومشتريات المشغولات الذهبية 32.3 طن وسعر الذهب المحلي حقق ارتفاع بنسبة 107%، بمقدار 851 جنيهًا للجرام عيار 21، وهناك قفزة كبيرة للذهب طوال عام 2022 كما حقق سعر الأونصة العالمية انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولار لكل أونصة.

وبنهاية عام 2023 بلغ إجمالي طط مشتريات الذهب في مصر: 57 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 30.3 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بلغت 26.7 طن، وسعر الذهب المحلي ارتفع بنسبة 87.6% بمقدار 1480 جنيهًا للجرام عيار 21 وسعر الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 13% ليربح 239 دولارًا لكل أونصة.

وذكر التقرير أن مشتريات المصريين للسبائك والعملات الذهب بدأت تحقق قفزات كبيرة بدءاً من عام 2024، كما تراجع الطلب على المشغولات الذهب بشكل تدريجي عند المقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.