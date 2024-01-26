تطبيق «جولدن بيليون» يوقف تسعير الذهب محليا

في واقعة غريبة، قرر تطبيق «جولدن بيليون» إيقاف التسعير على التطبيق بشكل مؤقت لحين عودة العمل بشكل طبيعي في سوق الذهب.

جولدن بيليون: إيقاف التسعير بسبب الأحداث الحالية بسوق الذهب

وأوضح التطبيق خلال بيان عاجل له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه بسبب الأحداث الحالية بسوق الذهب طبق وقفا تاما لتنفيذ أي عمليات بسبب الأحداث الحالية بسوق الذهب، وما تبعها من إيقاف شبه تام للتنفيذ من تجار وشركات الذهب.

وأكد التطبيق خلال البيان المنشور على الصفحة: «حرصا منا بأن لا يتعرض لضرر متابعينا الكرام ومستخدمي التطبيق وكذلك تجار الذهب بسبب عشوائية التسعير والإيقاف شبه التام لعمليات البيع والشراء، وسنوافيكم بتحديث أسعار الذهب فور العمل بشكل طبيعي في سوق الذهب».

ويشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26-1-2024، حالة من عدم الاستقرار يشهدها القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق، مبلغ الـ3855 جنيهًا للجرام الآن.

وقدّر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية في السوق ومحال الصاغة مبلغ الـ3855 جنيها للجرام الواحد، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.