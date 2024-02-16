سعر الذهب اليوم الجمعة بمحال الصاغة.. اعرف عيار 21 بكم الآن

أعلنت شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية، سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 بمختلف محال الصاغة في بداية التعاملات الصباحية، ومن أبرز الأعيرة عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً بين المواطنين داخل مصر.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة، حسب آخر تحديث أوضحته شعبة الذهب، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 4154 جنيهاً، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ببداية التعاملات الصباحية 3635 جنيهاً، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة ببداية التعاملات الصباحية 3115 جنيهاً، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2430 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات الصباحية 29080 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.