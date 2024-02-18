مع انخفاض سعره أمس.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18-2-2024 بالأسواق

انخفاض مفاجئ شهده سعر جرام الذهب عيار 21، أمس السبت، في الأسواق، ذلك عقب حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها القطاع، خلال الفترة التي سادت أسعار الثبات على المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية، الفترة الماضية، بينما شهد سعر الذهب اليوم الأحد 18-2-2024 ثباتا سعريا كبيرا في الأسواق خلال بداية التعاملات المسائية.

الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 صباح أمس ما قيمته 3635 جنيهًا للشراء، غير أنه وبعد الانخفاض مساء أمس، فقد سجل 3595 جنيه للجرام، بدون إضافة ضريبة المصنعية، خاسرا 40 جنيه من قيمته.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحال الصاغة، وفق آخر تحديث لأسعار الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، نحو 4114 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية، دون إضافة المصنعية.

أمّا وعن سعر الذهب عيار 21 فقد سجل مبلغ 3595 جنيهًا للجرام الواحد كسعر الشراء، بدون إضافة المصنعية.

أما وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، فقد سجل قيمته الـ 3115 جنيهًا للشراء، بدون إضافة المصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ثباتا سعريا في مصر، عند 2430 جنيهًا للشراء، بدون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 29080 جنيهًا للشراء، في الوقت الذي سجلت فيه سعر الأونصة نحو 2003 دولارات للشراء عالميا.