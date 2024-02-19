قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة في المنيا لأعمال الصيانة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع المياه اليوم، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً، لمدة أربعة أيام.

أعمل صيانة طارئة بمحطة مياه الصعايدة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركزي مغاغة والعدوة، وذلك نتيجة لأعمال صيانة طارئة بمأخذ محطة مياه الصعايدة، وسوف يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وتشغيل المياه بالمركزين.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».