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جهاز «الشيخ زايد» ينظم زيارة لطلاب إحدى المدارس لمحطة تنقية المياه بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
11:31 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت إدارة شئون البيئة بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، زيارة ميدانية لمجموعة من طلاب إحدى المدارس الخاصة لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد، في إطار توجه الدولة نحو التعريف بالمشروعات القومية، وتنمية الشعور بالانتماء، وتطوير قدرات الطلاب العقلية والمهنية، بما يتناسب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة 2030.

زيارة ميدانية لطلاب إحدى المدارس لمحطة المياه

وشملت الزيارة تقديم شرحٍ تفصيلي عن مراحل تنقية المياه بالمحطة، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، حيث قام المهندس طارق شمس، مدير عام محطة المياه، باستعراض مراحل التنقية، واصطحاب الطلاب لتفقد المعامل، وعرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم التحديات التي تواجه عمليات التنقية.

كما تم عقد ندوة توعوية للطلبة، واستعراض جهود العاملين بالمحطة، وأهمية التنقية السليمة لمياه الشرب بغرض الحصول على كوب ماء نظيف، وأيضا تم تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه والترشيد .

الحفاظ على المياه وترشيدها

وأعرب المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، عن سعادته بهذه الزيارة، مرحباً بالطلاب، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه، والجهد المبذول في إنتاج المياه، وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي.

وفي نهاية الزيارة، توجهت إدارة المدرسة بالشكر والعرفان للمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز والمحطة، لما تم بذله من جهد في الإعداد والتنسيق في سبيل إنجاح الزيارة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.