إزالة 5 تعديات على مساحة 10 قراريط في حملة مكبرة بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22، وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تنفيذ 5 قرارات إزالة في كفر الشيخ

وترأس الحملة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور عبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، وهاني الجميل، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ونادية عبد اللطيف، رئيس قرية كفر المنشي، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب الجمعية الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية كفر المنشي، إذ جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة، بمساحة قدرها 10 قراريط، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتبارًا من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.