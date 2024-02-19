تحرير 11 محضرا متنوعا في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة رقابية مكبرة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنظيم حملات رقابية لرصد المخالفات، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر، للحفاظ علي صحة المواطنين وضبط الأسعار.

جاءت الحملة برئاسة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، وأشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بيلا.

تحرير 11 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية ببيلا

وأجرت الحملة، تفتيشًا على المحال التجارية والمجازر والمطاعم بدائرة مركز بيلا، وأسفرت جهودها، عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، منها 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم النظافة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين لكل واقعة على حدة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.