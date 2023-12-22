بحضور ساندرا نشأت وعدد من نجوم الفن.. انتهاء فعاليات تدشين تطبيق «5 ثواني»

انتهت، منذ قليل، فعاليات إطلاق مشروع تطبيق «5 ثواني» بسينما الزمالك، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بعد عرض 10 افلام تسجيلية بقاعة السينما.

وحضر التدشين عدد من نجوم الفن والمجتمع العروض، ومنهم الكاتب خالد منتصر، وكلا من جيلان علاء بطلة أحد العروض، وزوجها الملحن والموزع الموسيقي عز شهوان، والاعلامية مريم أمين والفنان عمر مصطفى متولي وصناع العمل، والذين قدموا تلك الأعمال بشخصياتهم الحقيقة، وقصصهم الإنسانية، التي نجحت «ساندرا»، في تطويعها لمشروع «5 ثواني»، والذي يهدف إلى تقويم الطلاب من خلال الألعاب والأفلام التربوية.

ويحتوى «تطبيق 5 second»، الذي تطلقه قنوات مدرستنا برعاية وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية.

وتعد اللعبة واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب.

ويتاح للطلاب تحميل اللعبة مجانا عبر جهاز الحاسوب الخاص بهم بجانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف أكثر من خلال عدد من العروض التي ستقام في إجازة نصف العام بالسينمات.