وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع مع المرض، إذ كانت محتجزة داخل أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية وانتقلت إلى العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن الوفاة، المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتب: «انتقلت الي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت».