ماذا يحدث عند وضع الفشار في الخلاط؟.. النتيجة مفاجأة

الفشار من أشهر المسليات، وعادة ما تحضر عبر قلي الذرة في الزيت، لكن هل جربت يومًا وضع الفشار في الخلاط، يبدو الأمر غريبًا، لكن في الحقيقة النتيجة ستكون مذهلة، فقط كل ما عليك للحصول على مقرمشات ذهبية، سوى تحضير كوبا واحدا من الذرة، وانظر ماذا يحدث عند وضع الفشار في الخلاط؟

ماذا يحدث عند وضع الفشار في الخلاط

وضع الفشار في الخلاط، من الطرق غير التقليدية، التي لا تتطلب سوى كوبًا واحد من ذرة الفشار، إلى جانب بعض المكونات الأخرى، وفقًا لموقع «وصفة».

- زيت للقلي.

- 2 ملعقة نشا.

- كوب دقيق.

- ملعقة بيكنج بودر.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

- ثوم بودرة.

- بصل بودرة.

- نصف كوب ماء.

طريقة عمل الفشار في الخلاط

- وضع كوب من ذرة الفشار داخل مطحنة الخلاط.

- طحن الفشار جيدًا، للحصول على دقيق ذرة الفشار المطحون.

- نخل ذلك الدقيق جيدًا.

- إضافة 3 ملاعق فقط إلى باقي المكونات الجافة.

- خلط المكونات جيدا للحصول على عجينة متماسكة.

- تقسيم العجينة إلى نصفين متساويين.

- أخذ كل نصف وافرديه بواسطة النشابة على سطح مرشوش من الدقيق.

- التقطيع إلى مربعات صغيرة، ثم تقسيم كل مربع إلى مثلثين.

- تحضير طاسة بها زيت ورفعها على النار، حتى يسخن الزيت.

- وضع أجزاء العجينة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- وضع المقرمشات فوق مناديل ورقية أو مصفى، حتى يتم تصفيتها من الزيت.

- الحصول على المقرمشات الذهبية اللذيذة بدون مواد صناعية.

وصفة أخرى للفشار

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة أخرى، يمكن تحضيرها باستخدام كوب واحد من ذرة الفشار، ويمكن استعراض مكوناتها وطريقة تحضيرها فيما يلي:

المكونات:

- كوب فشار.

- كوب سكر.

- كوب ماء.

- ربع كوب زيت.

طريقة التحضير:

- تسكب جميع المقادير على البارد في إناء على النار.

يغلق الإناء جيدًا.

- يترك على النار، حتى ينشف الماء تمامًا.

- إزالة الإناء من فوق النار عندما ينضج الفشار.

الطريقة العادية للفشار

- 2 فنجان من الذرة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

- رشة ملح.

طريقة التحضير الفشار العادي:

- في وعاء عميق وله غطاء يسخن جيدا.

- يضاف الزيت إليه ويترك حتى يسخن.

- يضاف الذرة للزيت الساخن ويقلب فيه.

- يغطي ويترك الذرة في الزيت حتى تمام نضج الفشار.