يحمي من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.. بديلا جديدا لـ«ملح الطعام»

يعتبر ملح الطعام واحدًا من الأطعمة التي تقود إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بعدة أمراض خطيرة أخرى، مثل النوبات القلبية في حال تناوله بكثرة، وهو ما جعل مجموعة من الباحثين يعملون على التوصل إلى بديل يؤدي الغرض نفسه وفي الوقت ذاته يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

ملح الطعام وارتفاع ضغط الدم

وفقًا لِما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فإن واحدًا من كل 3 بالغين أستراليين يعاني من ارتفاع ضغط الدم، نتيجة لزيادة تناول ملح الطعام، ولأنه من الصعب الاستغناء عن ملح الطعام في إعداد الوجبات المختلفة، فقد اهتم مجموعة من العلماء الأستراليين بالوصول إلى بديل له، وهو ما وجدوه في الملح الغني بالبوتاسيوم.

وأوضح العلماء خلال دراستهم التي نُشرت في مجلة «ساينس أليرت»، أن الملح الغني بالبوتاسيوم يمكن استخدامه تمامًا مثل الملح العادي، مع عدم ملاحظة أي فرق مهم في الطعم، لافتين إلى أن الأملاح الغنية بالبوتاسيوم تحل محل بعض كلوريد الصوديوم الذي يتكون منه الملح العادي، كما يُطلق على الملح الغني بالبوتاسيوم «الملح المنخفض الصوديوم» و«ملح القلب».

بديل لملح الطعام يحمي من ارتفاع ضغط الدم

وبحسب الدراسة، فإن الملح الغني بالبوتاسيوم يحمي من ارتفاع ضغط الدم، من جهتين، الأولى تقليل تناول الصوديوم الذي يرفع معدل ضغط الدم، والأخرى تعزيز حصول الجسم على البوتاسيوم الذي يؤدي قلة نسبته إلى ارتفاع معدل ضغط الدم.

واعتمد العلماء في دراستهم على بحث نحو 20995 شخصًا، وتوصلوا في النهاية إلى أن الملح الغني بالبوتاسيوم يخفض معدل ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة، كما سلط تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية الضوء على الملح الغني بالبوتاسيوم وأهمية الاعتماد عليه في إعداد الطعام، معتبرًا أنه «استراتيجية ميسورة التكلفة» لخفض ضغط الدم ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية.

«الصحة» تحذر من تناول ملح الطعام بكثرة

وسبق لوزارة الصحة والسكان المصرية التحذير من الإفراط في تناول ملح الطعام، من خلال تقرير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «احْمِ صحتك، وقلل من تناول الملح في وجباتك الغذائية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض»، لافتة إلى أن تناول ملح الطعام بكثرة يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها سرطان المعدة.

ومن الأمراض الصحية الأخرى التي تحدث نتيجة الإفراط في تناول ملح الطعام، بحسب وزارة الصحة:

- زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- السمنة.

- تخلخل العظام.

- زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.

- التعرُّض للإصابة بـ النوبات القلبية.

- زيادة خطر الإصابة بضغط الدم.