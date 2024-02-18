تفاصيل منح التفرغ بوزارة الثقافة.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل منح التفرغ بـ3 مجالات تشمل الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، تضمنت المستندات المطلوبة وشروط التقديم، والتي نرصدها كما يلي.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة التفرغ 2024- 2024

وتضمنت المستندات المطلوبة للحصول على منحة التفرغ 2024- 2024 الآتي:

- سيرة ذاتية.

- بيان بأعمال المتقدم في مجاله الإبداعي.

- تصور لخطة يعمل عليها كمشروع خلال مدة تفرغه بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ.

وشملت شروط الحصول على منحة التفرغ من وزارة الثقافة ما يلي:

*ألا يكون المشروع المقدم حاصلًا على منحة أخرى أو جائزة ولم يسبق نشره أو طرحه..

* لا تٌقبل الطلبات لمن سبق (حصوله) على منحة تفرغ لمدة 4 سنوات متصلة أو منفصلة

3- ومن ضمن الشروط العامة أن يكون مصري الجنسية ومقيما في مصر خلال مدة التفرغ.

4- موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ، ولا يٌعتد بالإجازات الخاصة.

آخر موعد للتقديم للحصول على منحة التفرغ

وتقدم الطلبات شخصياً ابتداء من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 وعلى أن يكون آخر موعد للتقدم هو 7 مارس المقبل، وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ في العنوان التالي 44 شارع المساحة بالدقي - الجيزة، إذ يتقاضى كل من يحصل على منحة التفرغ قيمة مالية شهرية بدءا من تاريخ استلامة المنحة.