«الثقافة»: حفلات مشتركة بين مصر والسعودية في دار الأوبرا بداية من السبت

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ حفلات النجوم الصاعدة من مصر والسعودية، ستقام بالتنسيق مع المملكة وفق بروتوكول محدد، موضحة: «ستكون الحفلات موزعة بين البلدين على التوالي، وسيكون نشاط ممتد على مدار العام».

الكيلاني: حفل غنائي كبير السبت المقبل بحضور تركي آل شيخ

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «بعد انتهاء اللقاء مع المستشار تركي آل شيخ، طلب زيارة دار الأوبرا لأنه لم يزُرها من قبل، وهي زيارة تفقدية سعد بها كثير، وشاهد المكان المقرر إقامة الحفلات به».

وأشارت إلى أنّ اللقاء شهد جلسة عمل مطولة مع القائمين على هيئة الترفيه لوضع الخطوط العريضة للاحتفالات، قائلة: «سيتم توقيع البروتوكلات في أقرب وقت، نعمل على ذلك من الآن وحتى السبت المقبل، وسيكون هناك حفل ومتوقع حضور المستشار تركي آل الشيخ».

وعن تفاصيل الحفل المقبل، أوضحت «الكيلاني»: «السبت سيكون بداية تدشين الحفلات المشتركة التي ستنطلق من دار الأوبرا المصرية».

وتابعت: «الحفلات التي ستقام على هامش مباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في السعودية، ستكون بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».