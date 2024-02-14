رئيس «قصور الثقافة» يكرّم الفنان هاني كمال تقديرا لمسيرته

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفنان الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، بمناسبة بلوغه سن الستين، في حفل شهده قيادات الهيئة رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية.

عبّر عمرو البسيوني رئيس الهيئة عن امتنانه وتقديره للمسيرة العملية والإبداعية للدكتور هاني كمال، مؤكدا أن الفترة التي قضاها خلال عمله بهيئة قصور الثقافة شهدت كثيرا من الإنجازات التي أضافها لمنظومة العمل، كما شهدت عدة ملفات ومشروعات أدارها باقتدار كبير استكمل بها مسيرته الوظيفية الحافلة بالعطاء.

درع قصور الثقافة للفنان هاني كمال

وثمّن رئيس قصور الثقافة الجهود التي بذلها الدكتور هاني كمال في عدد من المشروعات الثقافية والفنية الكبرى للهيئة، ومنها مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل المسرحي الشامل من مواهب مصر في المحافظات، إذ تولى المحتفى به مهام المدير التنفيذي للمشروع الذي أسفر عن تخرج دفعات عدة بكثير من المحافظات واعتماد فرقا نوعية مسرحية، وكذلك ملف التعاون مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من فعاليات الهيئة، وقام رئيس الهيئة بتكريم الفنان هاني كمال وإهدائه درع الهيئة وشهادة تقدير لمسيرة عطائه.

وقدم قيادات الهيئة كلمات تقدير واحتفاء بالفنان هاني كمال شملت جوانب مضيئة من سيرته الذاتية والإبداعية والوظيفية، مقدمين الشكر له على جهوده خلال الفترة التي قضاها في الهيئة وعن أمنياتهم له بالتوفيق في القادم.

حضر التكريم الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، كريمة بدوي مدير عام الشؤون المالية، محمود أنور مدير عام الإعلام، وعدد كبير من الزملاء والعاملين بإدارات الهيئة.

من جهته، توجه الفنان هاني كمال بالشكر لرئيس الهيئة وزملائه قيادات الهيئة وجميع العاملين على الفترة التي زاملهم فيها، لتحقيق رسالة المؤسسة، معربا عن اعتزازه الكبير بالهيئة العامة لقصور الثقافة ودورها المقدر في نشر الثقافة والوعي بين أبناء الوطن، مشيرا أنها فترة لن ينساها وأضافت إليه الكثير، كما أعرب عن أمنياته للزملاء ولمسيرة العمل التوعوي بالهيئة ولوزارة الثقافة بمزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة المقبلة.

معلومات عن هاني كمال

والفنان هاني كمال، من مواليد القاهرة عام 1964، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة حلوان، وحاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودكتوراه في إدارة الإعلام.

له مشاركات في أعمال فنية عديدة أهمها: فيلم الطريق إلى إيلات، مسلسلات: ليالي الحلمية، عائلة شلش، أم كلثوم، فارس بلا جواد، قاسم أمين، يونس ولد فضة، وغير ذلك من الأعمال التليفزيونية والمسرحية التي تتجاوز 60 عملا فنيا.

وخلال مسيرته الوظيفية تولى عددا من المناصب المختلفة منها موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 حتى عام 2017، وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.