عضو بـ«الشيوخ»: تطوير قطاع النقل يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر قدمت جهودًا كبيرة في تطوير قطاع النقل، ما أسهم في تحقيق قفزة في ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق، قائلا: «هذا يعود في الأساس إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، والنظر إليه ليس على أنه مجرد نقل الركاب والبضائع، ولكن لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار إلى أن التطوير الذي حدث شمل كل أنواع وسائل النقل مثل السكك الحديدية وتطوير الموانئ والكباري والطرق والمونوريل والقطار الكهربائي، وغيره من المشروعات العملاقة التي تسير فيها الدولة.

وطالب النائب بضرورة الاستمرار في تطوير قطاع النقل بكل وسائله حتى لا تتأثر عملية التنمية، مشددا على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتشجيعه للدخول في هذا المجال.

توطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي

ودعا إلى ضرورة العمل على استخدام النقل النهري لنقل النهري في دعم وتنشيط السياحة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي، من سيارات وأتوبيسات وقطارات سكك حديدة وسفن، وغيرها.