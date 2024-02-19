«الشيوخ» يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

خطة التنمية المستدامة 2030

ذكر التقرير أنّ قطاع النقل يخوض سباقًا تاريخيًا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر الذي تغيرت فيه جغرافيًا شرايين الدولة، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية

وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكل قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من:

1 - تطوير السكك الحديدية.

2 - مشروعات الجر الكهربائي.

3- إحلال وتجديد أسطول النقل العام.

4- النقل البحرى والمواني.

5- توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.

6- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.