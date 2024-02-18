النقل النهري.. دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في شريان مصر الاقتصادي والبيئي

دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع؛ للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، موضحة أنّ مزايا النقل النهري، تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.

المحافظة على البيئة من التلوث البصري

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنه ضمن المزايا قلة التكلفة في النقل، إذ تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب دورها في المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

وأكّدت أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري، من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات «من الباب إلى الباب» وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

بناء وحدات نهرية حديثة

وأشارت إلى أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، تتمثل في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة؛ لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة؛ لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية، للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.

وضمن المجالات، بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية.