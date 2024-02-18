وكيل «دفاع الشيوخ» يطالب بتوفير جميع التسهيلات للمستثمر الأجنبي تشجيعا للإنتاج

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصناعة والمنطقة الصناعية بقناة السويس للدفع بحزمة حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي تشجيعا للإنتاج والتصنيع في مصر على أن يتم التصنيع بالمنطقة الحرة مع الاحتفاظ بحق الاختراع.

سياسة الحكومة حول التحديات

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ اليوم بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع حلول ومقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال نصير: «نستهدف من ذلك تسويق المنتج المحلي في الأسواق العالمية وهذا من شأنه إلقاء الضوء على الدولة المصرية كموقع استرتيجي للصناعات التصويرية العالمية».

توفير العملة الأجنبية

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تساهم في جلب وتوفير العملة الأجنبية مستغلا بذلك موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط دول العالم، بالإضافة إلى العمالة المصرية الرخيصة وكذا المواد الخام المتوفرة بالدولة المصرية.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة توفير كافة التسهيلات لهذه الصناعة التي تستهدف التصدير في المقام الأول.