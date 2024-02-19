«التنمية المحلية» توجّه بزيادة أعداد منافذ الشوادر الثابتة والمتحركة لبيع السلع

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدّة توجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات جميع القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب، وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات، على أن يكون رفع درجة الاستعداد بها طوال أيام الشهر الكريم على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين.

مبادرات أهلا رمضان

ووجّه اللواء هشام آمنة، المحافظات بالبدء الفوري في زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة التي سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معارض أهلا رمضان، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والصناع للسلع الأساسية والاستراتيجية بنطاق كل محافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة وبشكل مستمر.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حثّ العديد من المحلات الكبرى والمصانع في المشاركة في مبادرة أهلا رمضان وعمل تخفيضات على السلع الغذائية، إضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في الاشتراك في مبادرات أهلا رمضان، وإقامة معارض لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا الشأن وتشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة المحافظين، لمتابعة توافر السلع بالأسواق وتوازن الأسعار في المعارض والشوادر التابعة للدولة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأكد اللواء هشام آمنة، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلى جانب معارض أهلا رمضان، والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات، مثل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (المجمعات الاستهلاكية - جمعيتي)، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات.

ولفت إلى إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أنّ المحافظات بدأت بالفعل في تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة

وشدد وزير التنمية المحلية، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع «مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، حماية المستهلك، مباحث التموين» للمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وزيادة الحملات عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في جميع المدن والقرى والأحياء، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من وجود بيان بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التي يتم مصادرتها بالمنافذ .

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل من خلال مبادرة «سند الخير» على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتوفيرها للمواطنين استعدادا لاستقبال هذا الشهر الكريم.

ولفت إلى أنّ المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراو بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة التي توفر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، ما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.

وأشار إلى أنّ حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها وعلى مدار 90 أسبوعا بلغ أكثر من 414.3 ملايين جنيه، فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

كما وجّه اللواء هشام آمنة، بالتنسيق بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات المانحة لكراتين رمضان فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية، على أن يتم التوزيع من خلال لجان معنية بالمحافظة ومديرية التموين والتضامن لضمان عدم الازدواجية في التوزيع والالتزام بتغطية المناطق النائية مثل القرى والنجوع ولذوي الحاجة فقط، مع تسجيل كشوف بالتوزيع بالمحافظات، مؤكدًا التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفق قواعد الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من وصول الكراتين لمستحقيها خاصة في المناطق النائية بالقرى والنجوع.

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية في المحافظات من رفع درجة الاستعداد للتصدي لأية محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان وتشديد الرقابة لمنع تعديات البناء على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء والمرور المستمر على مدار اليوم لمنع أي مخالفات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال شهر رمضان لتنفيذ أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير وحدات التغيرات المكانية، ورصد أي متغيرات غير قانونية، والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور، كما وجّه رؤساء الأحياء ورؤساء هيئات النظافة والتجميل، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه سيتم فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والمحافظات لتلقي أي شكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات أو شكاوي تخص التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتوجيه مسؤولي مبادرة «صوتك مسموع» التي ترعاها الوزارة لتلقي الشكاوى من المواطنين.