رئيس جهاز الشروق يبحث مع مسؤولي «أمان» توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

عقد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع مسؤولي منافذ شركة أمان بحضور مسؤولي الجهاز وعددا من الشخصيات العامة في المدينة، وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين، وذلك للاطلاع على خطة المنافذ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار الرسمية المعلنة.

ويأتى ذلك فى إطار مهام فريق العمل المشكل للمتابعة تحت إشراف رئيس الجهاز لضبط الأسعار بالأسواق التابعة لإشراف الجهاز ومنها منافذ الخير والخير 2، وكذا المتابعة للمنافذ المنتشرة بعدة مناطق في المدينة.

استعراض خطة الشركة في المرحلة الحالية

وأوضح رئيس الجهاز بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الشركة في المرحلة الحالية، وجاء أبرز ما في العرض إبرام بروتكول بين الشركة ووزارة التموين هدفه توفير السلع الأساسية بالسعر الرسمي وإتاحتها من خلال المنافذ الموجودة في المدينة بكل من المحور الأوسط والشرقي.

تقديم أفضل الخدمات تيسيرا على المواطنين

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق في ختام الاجتماع على حرص الجهاز لتقديم أفضل الخدمات في هذا الشأن، تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة نحو توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.