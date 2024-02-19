محافظ الغربية يتابع تجهيزات معارض أهلا رمضان وتوافر السلع الغذائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ المحافظة بأجهزتها التنفيذية كافة، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

توفير السلع الغذائية

وكشفت محافظة الغربية، الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، مشيرة إلى توفير السلع الغذائية كافة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال المعارض والمنافذ، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين، من الأرز والمكرونة والسكر والزيت، مشيرًا إلى أنه تابع مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، توافر السلع في معارض «معًا ضد الغلاء»، خاصة السلع الاستراتيجية.

تكثيف الحملات الميدانية

ووجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين كافة، إضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.