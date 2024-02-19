لو أول مرة تشتري.. 7 اختلافات تكشف الفرق بين الثوم المصري والصيني

الثوم من العناصر الأساسية في كل بيت، لا تستغني عنه ربات البيوت، إذ يعطي مذاقًا جيدًا للأكلات، لكن هل تعلم أن للثوم أكثر من نوع؟ إذ يختلف من بلد لآخر، من حيث الشكل والتركيز، على سبيل المثال لا يتشابه الثوم الصيني والمصري، وبينهما فروقا واضحة، وفق موقع «sciencedirect» البريطاني المتخصص في الأغذية.

الفرق بين الثوم المصري والصيني

الثوم المصري من أشهر الخضروات والتوابل في العالم، ومع تحليل مركبات الكبريت العضوي الموجودة فيه، توصل العلماء إلى أن محتواه أقل في مكونات الكبريت بين جميع العينات المدروسة، وهي الثوم الصيني والثوم البرتغالي والأصناف البولندية والإسبانية والماديرا.

- الثوم المصری أغلی وصحي أكثر.

- الثوم المصري یکون أصغر من الثوم الأبيض الصيني.

- له بصيلات كروية متصلة بالساق.

- تبدو طازجة وعندما تجف يمكن أن تتحول إلى اللون البني في الجزء الخارجي.

- يحتوي الثوم المصري على عديد من الفصوص، تصل لـ30 فصًا لرأس ثوم واحد.

- مغطى بطبقة رقيقة من الورق الأبيض غير الودود والجاف والهش.

- عند تقشير الطبقة الأولى تظهر طبقة أخرى تسمى قشرة القرنفل، ويتراوح لونه من الأبيض إلى البني، ويلتصق بقوة بفصوص الثوم.

الثوم الصيني

- الثوم الصيني يبدو ناعمًا.

- ناصع البياض.

- كبير الحجم إلى حد ما.

- عادة ما يخلو الثوم الصيني المباع في الأسواق من الجذور.

- المذاق غير قوي.

- تربته الزراعية سامة وتسبب كثير من الأمراض، إذ تحتوي على مواد ثقيلة مثل الكادميوم والزرنيخ الذي يحتوي على كمية كبيرة من السموم.