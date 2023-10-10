رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى: لا يجوز الذهاب للمسجد عند تناول الثوم والبصل

كتب:

مريم جاد
08:51 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل؟. 

حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا آداب الذهاب للمسجد وهي عدم الذهاب بعد تناول أطعمة ذات رائحة كريهة مثل الثوم البصل»، مستشهدا بالحديث النبوي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ لِيَعْتَزِلْ مسجدنا-، وليقعد في بيته».

وأضاف أن أي رائحة كريهة من أي طعام تؤذي المصلين فلا يجب الذهاب إلى المسجد إلا بعد التخلص منها، لافتا إلى أن السواك مستحب عند دخول المسجد، فالشريعة بشكل عام تطلب من المسلم أن يكون راقيا في كل تعاملاته.

اقرأ المزيد:

عالم بالأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى فهم الأحكام الشرعية

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: رمي الناس بما ليس فيهم جرم عظيم

مهند السادات عبر قناة «الناس»: نصر أكتوبر روح حية تضخ العزيمة في الأجيال الراهنة

هاني الحسيني يدعو لمصر وأهلها وجيشها بخشوع عبر قناة الناس (فيديو)

قناة الناس تعلن عن خريطة برامجية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

قناة الناس تقدم نصائح للتعامل مع المسنين في يومهم العالمي

دعاء مؤثر للشيخ أحمد تميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على قناة الناس