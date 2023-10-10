أمين الفتوى: لا يجوز الذهاب للمسجد عند تناول الثوم والبصل

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل؟.

حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا آداب الذهاب للمسجد وهي عدم الذهاب بعد تناول أطعمة ذات رائحة كريهة مثل الثوم البصل»، مستشهدا بالحديث النبوي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ لِيَعْتَزِلْ مسجدنا-، وليقعد في بيته».

وأضاف أن أي رائحة كريهة من أي طعام تؤذي المصلين فلا يجب الذهاب إلى المسجد إلا بعد التخلص منها، لافتا إلى أن السواك مستحب عند دخول المسجد، فالشريعة بشكل عام تطلب من المسلم أن يكون راقيا في كل تعاملاته.