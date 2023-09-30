أسعار الخضار اليوم السبت.. «الثوم» يصل لـ30 جنيها

اهتمام كبير بمتابعة أسعار الخضار اليوم السبت بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، إذ تحرص السيدات وأولياء الأمور على معرفة الأسعار بشكل يومي لشراء الخضروات الطازجة لتجهيز وجبات الإفطار للطلاب.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، كالتالي:

أسعار الخضار اليوم

كيلو البصل تراوح بين 14.5 إلى 18.5 جنيه.

كيلو الطماطم ترواح من سعر 5.5 إلى 10 جنيهات.

كيلو البطاطس من 8.5 إلى 11.5 جنيه.

كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش من 11 إلى 17 جنيها.

كيلو الفاصوليا من 29 إلى 37 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو الفلفل الرومي البلدى من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو الفلفل الرومى الصوب من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو الفلفل الحامى البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي الصوب من 9 إلى 19 جنيها.

كيلو الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 20 إلى 34 جنيها.

كيلو الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو الخيار الصوب من 6 إلى 9 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

كيلو البامية من 28 إلى 32 جنيها.

كيلو القلقاس من 5 إلى 10 جنيهات.

كيلو البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو ثوم يبدأ من 21 إلى 30 جنيه.

كيلو لفت يبدأ من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

كيلو قثاء يبدأ من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو زيتون تفاحى يبدأ من 35 إلى 43 جنيها.

كيلو بيكول ومنزيل يبدأ من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو زيتون عزيزى لكويد يبدأ من 32 إلى 40 جنيها.

كيلو دولسى وعاص يبدأ من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو خس كابوتشى يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) يبدأ من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو) يبدأ من 10 جنيهات.

كيلو كرنب احمر (الواحدة كيلو) يبدأ من 15 جنيها.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) يبدأ من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو بروكلى يبدأ من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو فجل احمر(الربطة كيلو) يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

كيلو شبت (100 رابطة كيلو) يبدأ من 90 إلى 110 جنيهات.

كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو)يبدأ من 90 إلى 110 جنيهات.

كيلو جرجير (100رابطة كيلو) يبدأ من 90 إلى 110 جنيهات.

كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) يبدأ من 90 إلى 110 جنيهات.

كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) يبدأ من 7.5 جنيه.

كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) يبدأ من 7.5 جنيه.

كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) يبدأ من 18 إلى 24 جنيها.

كيلو عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) يبدأ من 80 جنيها.