«حياة كريمة» تكشف خريطة انتشار القوافل الطبية خلال أسبوع.. كشف وعلاج مجانا

تستعد مؤسسة حياة كريمة لإطلاق عدة قوافل طبية تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تقديم الفحوصات والعلاج المجاني للمواطنين.

قوافل حياة كريمة المجانية

وكشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية هذا الأسبوع ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة التي ستوزع على 8 قرى في 7 محافظات، موضحة أنّ القوافل ستتواجد اليوم في مركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى قرية 21 التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، موضحة أنّ هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع المستشفى الجامعي ووزارة الصحة.

القوافل الطبية المجانية

وأضافت حياة كريمة في بيان لها، أنّ القافلة الطبية المجانية غدا تنطلق من قرية دمنتو التابعة لمركز المحلة الكبرى في الغربية، كما تنطلق قافلة طبية تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بقرية الجمهود التابعة لمركز الفشن في بني سويف، وأشارت إلى أنّ القوافل ستكون موجودة في قرية كفر السنابطة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية الخميس المقبل.

وأشارت حياة كريمة، إلى أنّ القوافل الطبية تنطلق إلى قرية الرتاج التابعة لمركز ادفو بأسوان الخميس الموافق 22 فبراير، مشيرة إلى أنّ القوافل تتواجد يوم 23 فبراير بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط.