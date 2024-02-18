الكشف على 1226 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية غرب تيرة والقرى المجاورة بمركز الحامول، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1226 مواطنًا، وخضع 180 مواطنًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ314 حالة، وأشعة لـ44 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 669 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مريضًا، والتحويل لأقرب مستشفى لـ9 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الحامول، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.