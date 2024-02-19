الحوار الوطني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة إطلاق الحوار الاقتصادي

أكدت إدارة الحوار الوطني، أنّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس» 2024، تؤكد أنّ إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.

مؤتمر «إيجبس 2024»

وأوضحت إدارة الحوار الوطني في بيان لها، أنّ الرئيس السيسي استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وأكد أنّ الدولة المصرية كانت تفقد 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن بعد إنفاق أموال ضخمة جدا.

أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

ـ مصر بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة.

ـ مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ـ إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

ـ مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية.

ـ مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية.

ـ إفريقيا بحاجة إلى تمويل منخفض التكلفة لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخية.

ـ من الصعب إيجاد تمويلات تكنولوجيا مرتفعة التكلفة وتحتاج استثمارات ضخمة.

ـ هناك قدرات للطاقة المتجددة، تعطي آلاف الجيجاوات يمكن استغلالها.

ـ قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء.

ـ سنحقق مستهدفاتنا إذا وضعنا أيدينا في أيدي مؤسسات التمويل والقطاع الخاص.