السيسي: إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة في الطاقة المتجددة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر وبينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإنّ الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودولا أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذها لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات».

ولفت الرئيس السيسي في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات»، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» اليوم، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، إلى أنّ دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا، لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.

وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إنّ معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل إلى مصر تقريبا نحو 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%، لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.

وأضاف: «في مصر كنا نفقد نحو 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا».

وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة لضخها في عدة مجالات، بينها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموا، مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إنّ القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنّ الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات للعالم أجمع.