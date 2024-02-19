مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «ضبابية» حول تقييد دخول المصلين المسجد الأقصى في رمضان

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية فيها لغط وضبابية على مستوى تقييم الموقف السياسي الإسرائيلي من الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع قانون تقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وأضاف أبو شمسية، خلال مداخلة ضمن «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: «هذا اللغط مقصود لجس نبض الشارع الفلسطيني، ومعرفة إذا كان هناك تحرك ضد هذه الإجراءات التي ستتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي بحق شهر رمضان المبارك والمسجد الأقصى المبارك».

تقارير إعلامية إسرائيلية مخالفة لبعضها

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة: «هنالك تقارير إعلامية إسرائيلية مخالفة لبعضها ولذاتها، فالقناة 13 و14 قالت إن نتنياهو أعطى الموافقة الأولية على ما اقترحه بن جافير فيما يتعلق بتحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى من سكان الداخل الفلسطيني إلى 70 عاما، ومنع الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية من دخول المسجد، واستمرار إغلاق الحواجز منذ السابع من أكتوبر».

شهر رمضان يولد انفجاراً بالقدس

وذكرت أن جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» وجيش الاحتلال حذرا من أن شهر رمضان قد يولد انفجاراً في مدينة القدس، وأوصيا بفتح المجال للفلسطينيين من سكان القدس والداخل الفلسطيني لدخول المسجد الأقصى، وتحديد أعمار الداخلين، وهو ما اقترحته شرطة الاحتلال أيضاً.