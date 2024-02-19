رئيس جامعة الأزهر: نحرص دوما على إرساء قواعد السلام بين الأديان

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إنّ الحوار بين الأديان يرسخ للمحبة ويعزز قيم السلام، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يحرص دومًا على إرساء قواعد الأخوة والتعاون والمحبة والسلام بين الأديان، وقد توج الأزهر جهود السلام والتآخي بين البشر من خلال إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019 بين الرمزين الدينيين العالميين، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان، وبحضور قادة وزعماء دينيين يمثلون أديان العالم، وهو ما أكد وعزز أواصر التعاون المشترك، فضلًا عن جهود شيخ الأزهر وسعيه الدؤوب في المحافل الدولية هي خير دليل على ترسيخ مبادئ السلام.

التآلف والتعارف في الإسلام

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنّ الإسلام أمر بالتعارف والتآلف بين بني الإنسان، وأمر ألا نغمض أعيننا عن واقع الحياة وهمومها، مؤكدًا أنّ السلام من الأصول المشتركة حتى نستطيع إنهاء الصراعات والخلافات ويعم السلام أرجاء العالم؛ مؤكدًا أن الأمم السعيدة الموفقة هي التي تطفئ نيران الحرب؛ ولا يتوقع أن يعم السلام العالم وهناك شعب مستضعف من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتزايد يومًا بعد يوم الشعب، وأسفر عن استشهاد ما يزيد عن 30 ألف شهيد، وهو ما يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا واعتداء على الأمة جمعاء.

قيم إنسانية مشتركة

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنّ هناك قيم إنسانية مشتركة ليست بين الإسلام والمسيحية فحسب بل قيم مشتركة بين جميع الأديان السماوية، وبين جميع أصحاب الفطرة الإنسانية السوية، مشيرًا إلى أن كل ما يحث على الشر والباطل والظلم والكذب والكراهية هو مما ينهى عنه كل دين وكل عقل سليم وكل نفس بشرية رزقها الله تعالى فطرة سوية، وهو ما يتطلب استمرار الجهود الحثيثة المخلصة والتكامل والتعاون بين الموسسات المختلفة من أجل تعزيز السلام والحوار بين الحضارات.