انطلاق المؤتمر الدولي لـ«هندسة الأزهر» حول الذكاء الاصطناعي السبت المقبل

تنظم كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الهندسي الدولي السادس عشر والذي يعقد في الفترة من 24 إلى 25 من فبراير 2024م تحت عنوان «التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة»، صرح بذلك الدكتور محمد مهني عميد الكلية رئيس المؤتمر.

النهوض والارتقاء بالبحث

وأوضح أنَّ المؤتمر يقام في إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وأن المؤتمر الدولي الـ16 للكلية يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف عميد كلية الهندسة أنَّ المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية، وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، وإجراء نقاشات علمية وورش عمل؛ بهدف تبادل المعرفة الهندسية والتكنولوجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تفاصيل المؤتمر

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أنَّ المؤتمر يقام هذا العام بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية وبحضور عدد من الأساتذة اليابانيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في مختلف التخصصات الهندسية.

ويشارك في أعمال المؤتمر وجلساته العلمية وورشه التدريبية عددًا من العلماء المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الهندسة الأربعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سيحضر المؤتمر وفود من الشركات والهيئات الهندسية المختلفة.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور محمد مهني عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد القاضي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، والدكتور محمد سعد الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور أشرف المراكبي وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور صلاح سالمان الأستاذ بقسم النظم والحاسبات مقرر عام المؤتمر.