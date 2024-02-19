«شعبة الذهب» تحذر من حالات الغش: ترخيص مزاولة مهنة تحديد العيار «إلزامي»

نشرت الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إعلانًا هامًا لكل التجار والصناع في مهنة الذهب، أكّدت فيه على ضرورة تقدم كل من يعمل في تحديد عيار المعادن الثمينة «جشينجي» بأي نوع أو وسيلة، إلى مصلحة الدمغة والموازين، من أجل الحصول على ترخيص مزاولة للمهنة.

وأوضحت الشعبة العامة للذهب أنّ التقدم للمصلحة يعد تطبيقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك الأمر، ومن أجل تجنب أي مساءلة قانونية، أو التعرض لعقوبة مخالفة النصوص القانونية المنظمة، لنشاط سوق الذهب في مصر.

وأضافت أنّها تلقت في الفترة الأخيرة، العديد من الشكاوى من بعض ممن يمارسون هذا النشاط في الأسواق ومحال الصاغة، الأمر الذي سيعرضهم لحملات رقابية وتحرير مخالفات ضدهم، ستحرمهم من مزاولة النشاط، مشيرة إلى أنّها لا تدخر جهدًا في مساندة كافة العاملين بجميع القطاعات المتعلقة، بمجالات تجارة الذهب.

وأردفت «الشعبة»: «بمخاطبة الجهات الرقابية المختصة، اتضح عدم قانونية مزاولة هذا النشاط بأي شكل من الأشكال دون ترخيص، بما يعرض من ليس لديهم ترخيص مزاولة المهنة للمساءلة القانونية، فلزم التنبيه لحماية من لا علم لهم بتلك القواعد من الوقوع بالخطأ في مخالفة قانونية».