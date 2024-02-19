سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 18-2-2024 في الأسواق ومحال الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-2-2024 في الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي على مستوى الجمهورية؛ إذ بلغ 3580 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفق آخر التحديثات الخاصة بالأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 4091 جنيهًا للشراء دون إضافة المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 3580 جنيهًا للشراء دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 3068 جنيهًا للشراء دون إضافة المصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، إذ سجل 2393 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 28 ألفا و640 جنيهًا للشراء، بينما سجلت سعر الأونصة نحو 2014 دولارا للشراء.