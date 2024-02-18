آخر تطورات أسعار الذهب.. ونصائح مهمة قبل الشراء

شهدت أسعار الذهب عيار 21 انخفاضا مفاجئا في التعاملات المسائية، اليوم، بالأسواق ومحال الصاغة، عقب حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، وسادت فيها أسعار المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية اسقرارا، كما شهد سعر الذهب اليوم الأحد 18-2-2024، ثباتا سعريا كبيرا في الأسواق خلال التعاملات المسائية.

خلال الآونة الأخيرة زاد الطلب على شراء الذهب من أجل الاستثمار ولتحقيق مكاسب كبيرة، بعدما اتجه الكثير من المواطنين للبحث عن آخر تطورات أسعار الذهب وكذا نصائح مهمة قبل الشراء من أجل الاستثمار، ونصائح للموعد المناسب للشراء.

أبرز النصائح قبيل شراء أو بيع الذهب

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز النصائح الخاصة بالمواطنين قبيل شراء الذهب من أجل الاستثمار وكذا الموعد المناسب، وفقا لرأي نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، في تصريحات لـ«الوطن».

وأضاف «نجيب»، أنه من الأفضل الاستثمار في الذهب عيار 24 أو 21، وخاصة اختيار السبائك وليست المشغولات الذهبية من أجل الاستثمار، كما أن الوقت المفضل لشراء الذهب هو في أوقات الانخفاضات وليس وقت الارتفاع، حيث ينصح باستخدام وقت الارتفاعات للبيع.

كما قدم عددا من النصائح أبرزها:

- ينصح بالانتظار لبيع الذهب لسنوات كونه استثمار طويل الأجل.

- يجب الشراء من تاجر موثوق به وذا سمعة جيدة.

- على الأفراد شراء السبائك أو الجنيهات الذهب لتراجع قيمة المصنعية فيها مع البيع.

- يجب الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها لحفظ الحقوق بالأوزان، مع التأكد من سلامة وزن الذهب.

- يجب التأكد من الباركود الخاص بالشركة المصنعة، وكذا الدمغة الموجودة على القطعة.

- يفضل شراء السبائك المعتادة في السوق وليست البلدي لأنها صعبة في بيعها.

- حال الرغبة في شراء المشغولات فيفضل الاختيار بين أشكال الذهب البسيطة دون نقوش لتقليل قيمة المصنعية.

- يجب الحذر من اختلاف قيمة المصنعية بين تاجر وآخر، مع اختيار مصنعية أقل والتأكد من أن الشخص موثوق به.

- يجب تسجيل وزن المشغولات المزود فيها فصوص ضمن الفاتورة.