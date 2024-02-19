متحف كفر الشيخ ينظم ندوات أسبوعية لنشر الوعي الأثري بين طلاب الجامعات

أعلن متحف كفر الشيخ تنظيم ندوات للتعريف بالمتحف وأقسامه وقواعد وآداب زيارة المواقع الأثرية والمتاحف لطلاب الآثار بالجامعات المصرية، وذلك لـ25 طالبا في المرة الواحدة، في إطار نشر الوعي الأثري والتاريخي والدور الثقافي والاجتماعي لمتحف كفر الشيخ.

عقد الندوات أسبوعيًا يوم الاثنين بقاعة المحاضرات بالمتحف

ووفقاً لبيان صادر عن المتحف، فإنّ الندوات تُعقد أسبوعيًا يوم الاثنين بقاعة المحاضرات بالمتحف الساعة 11:30 صباحًا، على أنّ تُعقد أول ندوة بتاريخ 26 فبراير الجاري.

وأشار متحف كفر الشيخ إلى أن الراغبين في التسجيل، أو لمزيد من التفاصيل، عليهم التوجه إلى قسم التدريب بالمتحف بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.