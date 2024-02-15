متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد الحب بتنظيم ورشة رسم وتلوين

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة رسم وتلوين لمجموعة من أصدقاء المتحف، في إطار الاحتفال بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل عام، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد الحب بورشة رسم وتلوين

ولجأ الأطفال رسم مجسمات عبارة عن قلوب وورود وبعض الأشكال الفرعونية التي تُعبر عن الحب ومفهومه وأشكاله المختلفة في الحياة.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية التي تأتي احتفالاً بعيد الحب الذي يُعد مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها في 14 فبراير، ويعتبر اليوم رمزاً للحب والرومانسية في جميع أنحاء العالم، ويعود أصل الاحتفال بهذا اليوم إلى تاريخ قديم ومتشابك من الأساطير والتقاليد والتأثيرات الثقافية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.